Всемирный банк выделит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд неотложной помощи на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ВБ.

"Поскольку COVID-19 (новая коронавирусная инфекция - прим. ТАСС) охватил более 60 стран, Всемирный банк обеспечивает доступ к первоначальному пакету в размере до 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи в деле преодоления медицинских и экономических последствий глобальной вспышки заболевания, - отмечается в документе. - Это финансирование призвано помочь государствам-членам принять эффективные меры по реагированию на трагические последствия COVID-19 (коронавируса) и, где это возможно, смягчению их последствий",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В организации пояснили, что средства пойдут на "оказание помощи развивающимся странам в деле укрепления систем здравоохранения, в том числе в расширении доступа к медицинским услугам". Речь идет о финансовом пакете, который обеспечит государства с низкими и средними доходами грантами и кредитами под низкий процент.