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Почему коронавирус не лечится в поликлинике? На “горячую линию” ИОЗТ поступают курьезные звонки

Почему коронавирус не лечится в поликлинике? На “горячую линию” ИОЗТ поступают курьезные звонки

Служба “горячая линия” Инспекционного органа здравоохранения и труда в 2020 году в феврале от граждан и юридических лиц получила в общей сложности 76 звонков, с 21-го января число звонящих выросло более чем в три раза.

Большая часть звонков поступает по действующему телефону (010) 65 05 53. Количество звонков на новый номер “горячей линии” 8107 стало увеличиваться с повышением осведомленности об этой  службе Инспекционного органа среди населения, именно благодаря работе по информированию соответствующего отдела ИОЗТ.

В беседе с «Арменпресс» начальник отдела по информированию, консультированию и работе с общественностью Лиана Егиазарян отметила, что основная часть жалоб касалась трудовых прав и оплаты труда работников, хотя рамки полномочий ИОЗТ эти вопросы не включают. Жалобы граждан касались также отсутствия и качества питьевой воды. Были зарегистрированы звонки также и по поводу шума, подорожания лекарств и их качества, гигиенических и санитарно-гигиенических проблем. 


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