В Великобритании выпустили монету в честь Джеймса Бонда

Королевский монетный двор Великобритании выпустил в продажу семикилограммовую золотую монету в преддверии выхода нового фильма про Джеймса Бонда. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, на монете стоимостью $9 тыс. (£7 тыс.) изображен автомобиль агента Aston Martin DB5 с номерным знаком BMT 216A и его пистолет. Денежный знак диаметром 185 мм является "самой крупной монетой за более чем тысячелетнюю историю британского монетного двора", указывает телеканал.

Поклонники приключений Бонда также смогут приобрести более "бюджетную" двухкилограммовую золотую монету стоимостью $2,6 тыс. (£2 тыс.).

Фильм "Не время умирать" (No Time to Die), который выйдет на экраны в Великобритании 2 апреля, будет последним фильмом бондианы для 52-летнего актера Дэниела Крейга, снявшегося уже в пяти картинах о знаменитом агенте британской секретной разведывательной службы МИ6. Англичанин побил рекорд Роджера Мура (1927-2017) в качестве актера, дольше всего воплощавшего на экране образ супершпиона секретной службы.

Первый фильм о приключениях агента 007 под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн. Общие кассовые сборы киносерии превышают $10 млрд.