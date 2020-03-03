На официальном YouTube-канале киностудии Disney был опубликовал трейлер фэнтези-фильма "Артемис Фаул", основанного на одноименной книге ирландского писателя Оуэна Колфера.

Артемис (Фердия Шо) — 12-летний подросток из семьи потомственных мошенников. Он умеет обманывать и воровать не хуже взрослых. Однажды его отец (Колин Фаррелл) пропадает. Юный преступник отправляется на поиски, во время которых открывает древнюю подземную цивилизацию с эльфами, феями, гномами и другими волшебными существами.

Режиссер картины — Кеннет Брана ("Тор", "Убийство в "Восточном экспрессе"),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В фильме приняли участие: Джуди Денч, Джош Гад, Лара Макдоннел и другие.

Выход "Артемиса Фаула" запланирован на 29 мая 2020 года.