Трехлетняя Арзнда из Ирака, перенесшая операцию на сердце, выписана из больницы

Трехлетняя Арзнда из Ирака, перенесшая операцию на сердце, выписана из медицинского центра “Норк-Мараш”. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЦ “Норк Мараш”.

Операция прошла ровно, осложнений нет, после выписки девочка пробудет под наблюдением врачей одну, две недели, а затем сможет вернуться в Ирак. При содействии благотворителей ребенок и ее семья были размещены в арендованном доме по соседству с медицинским учреждением.

Арзнда, у которой был порок сердца, была прооперирована 24 февраля. 3-летней Арзанде, родившейся в семье езидских беженцев Ирака, необходима была операция на сердце. Такая операция в ее родной стране не проводилась. Ей было шесть месяцев, когда семья заметила, что у ребенка проблемы со здоровьем. Ее уже один раз оперировали для стабилизации ситуации. Благодаря лауреату премии “Аврора” 2019 г. Мирзе Динаи и его организации “Люфтбрюк Ирак” (Воздушный мост Ирака) и при содействии Фонда “Аврора” Арзнда несколько дней назад была перевезена в Ереван, в медицинский центр “Норк-Мараш”, чтобы получить здесь необходимую медпомощь.

Для переезда в Армению и получения необходимого лечения малышке и ее матери оказали большое содействие также и депутат НС Армении Рустам Бакоян, министр здравоохранения Арсен Торосян, посол Республики Армения в Ираке Грачья Поладян и медицинский центр “Норк-Мараш”.