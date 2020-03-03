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Трехлетняя Арзнда из Ирака, перенесшая операцию на сердце, выписана из больницы

Трехлетняя Арзнда из Ирака, перенесшая операцию на сердце, выписана из больницы

Трехлетняя Арзнда из Ирака, перенесшая операцию на сердце, выписана из медицинского центра “Норк-Мараш”. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЦ “Норк Мараш”.

Операция прошла ровно, осложнений нет, после выписки девочка пробудет под наблюдением врачей одну, две недели, а затем сможет вернуться в Ирак. При содействии благотворителей ребенок и ее семья были размещены в арендованном доме по соседству с медицинским учреждением.

Арзнда, у которой был порок сердца, была прооперирована 24 февраля. 3-летней Арзанде, родившейся в семье езидских беженцев Ирака, необходима была операция на сердце. Такая операция в ее родной стране не проводилась. Ей было шесть месяцев, когда семья заметила, что у ребенка проблемы со здоровьем. Ее уже один раз оперировали для стабилизации ситуации. Благодаря лауреату премии “Аврора” 2019 г. Мирзе Динаи и его организации “Люфтбрюк Ирак” (Воздушный мост Ирака) и при содействии Фонда “Аврора” Арзнда несколько дней назад была перевезена в Ереван, в медицинский центр “Норк-Мараш”, чтобы получить здесь необходимую медпомощь.

Для переезда в Армению и получения необходимого лечения малышке и ее матери оказали большое содействие также и депутат НС Армении Рустам Бакоян, министр здравоохранения Арсен Торосян, посол Республики Армения в Ираке Грачья Поладян и медицинский центр “Норк-Мараш”.


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