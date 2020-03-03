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Литература - прекрасный способ выразить чувства человека: 3 марта - Международный день писателя

Литература - прекрасный способ выразить чувства человека: 3 марта - Международный день писателя

По решению 48-го Международного конгресса ПЕН-клуба (International PEN Club) 3 марта отмечается Международный день писателей.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян сказал, что праздник важен тем, что в мире уважают дар и работу писателей, ценится чтение. Этот праздник еще раз напоминает, что книги, литература делают людей сильными, обогащают их и дают возможность стать индивидуальностью”, - отметил он.

По словам председателя Союза, литература - явление, отражающее самые красивые чувства человека, явление, радующее его душу. “ Всем писателям желаю удачи, вдохновения и работы”, - заключил Милитонян.

ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название клуба - аббревиатура, образованная из первых букв английских слов “poets”, “essayists” и “novelists”.


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