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Водитель не госпитализирован — комментарий МЗ по поводу видео с иранским водителем грузовика

Водитель не госпитализирован — комментарий МЗ по поводу видео с иранским водителем грузовика

СМИ распространили  видео о том, как медицинские работники в защитнойформе спускают водителя с грузовика с иранскими номерами. Министерство здравоохранения Республики Армения напомнило по этому поводу, что осуществляется процесс проверки водителей грузовиков, прибывающих из Ирана,  и  в этом случае госпитализация не проводилась.

Об этом Арменпресс  стало известно  со страницы пресс-секретаря Министерства здравоохранения Армении АлиныНикогосянв Facebook.

Никогосяннапомнила также, что одно из СМИ опубликовало видеос сопроводительной записью:«Сотрудники скорой помощи пытаются вытащить водителя из грузовика с иранскими номерными знаками».

«На самом деле  автомобиль принадлежит Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения, и его специалисты выполняют эту работу. Уже было объявлено, что водители, прибывающие из Ирана, проходят проверку. Обеспечивается проверка,  госпитализация   и изоляция -  в случае обнаружения симптомов. В  этом  случае госпитализация не проводилась», - сообщилаНикогосян.

Она еще раз призвала не распространять панику среди  и связаться с уполномоченным органом, прежде чем публиковать такие «материалы».

 


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