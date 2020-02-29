Водитель не госпитализирован — комментарий МЗ по поводу видео с иранским водителем грузовика

СМИ распространили видео о том, как медицинские работники в защитнойформе спускают водителя с грузовика с иранскими номерами. Министерство здравоохранения Республики Армения напомнило по этому поводу, что осуществляется процесс проверки водителей грузовиков, прибывающих из Ирана, и в этом случае госпитализация не проводилась.

Об этом Арменпресс стало известно со страницы пресс-секретаря Министерства здравоохранения Армении АлиныНикогосянв Facebook.

Никогосяннапомнила также, что одно из СМИ опубликовало видеос сопроводительной записью:«Сотрудники скорой помощи пытаются вытащить водителя из грузовика с иранскими номерными знаками».

«На самом деле автомобиль принадлежит Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения, и его специалисты выполняют эту работу. Уже было объявлено, что водители, прибывающие из Ирана, проходят проверку. Обеспечивается проверка, госпитализация и изоляция - в случае обнаружения симптомов. В этом случае госпитализация не проводилась», - сообщилаНикогосян.

Она еще раз призвала не распространять панику среди и связаться с уполномоченным органом, прежде чем публиковать такие «материалы».