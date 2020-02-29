Джалал Арутюнян провел рабочее совещание

29 февраля командующий Армией обороны Минобороны Республики Арцах, генерал-майор Джалал Арутюнян созвал рабочее совещаниев штаб-квартире Армии обороны.

Как передает Арменпресс,об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

«В совещании приняли участие заместители командующего армией, начальники штабов и служб, военные представители различных сфер. В ходе встречи стороны обсудили текущие и предстоящие задачи военного значения, по которым глава Минобороны дал указания и поручения действующему офицерскому составу», - говорится в сообщении МО Арцаха.