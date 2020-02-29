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Джалал Арутюнян провел рабочее совещание

Джалал Арутюнян провел рабочее совещание

29 февраля командующий Армией обороны Минобороны Республики Арцах, генерал-майор Джалал Арутюнян созвал рабочее совещаниев штаб-квартире Армии обороны.

Как передает Арменпресс,об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

«В  совещании приняли участие  заместители командующего армией, начальники штабов и служб, военные представители различных сфер. В ходе встречи стороны обсудили текущие и предстоящие задачи военного значения, по которым глава Минобороны дал указания и поручения действующему офицерскому  составу», - говорится  в сообщении МО Арцаха.

 

 

 


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