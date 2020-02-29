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«Айастани Анрапетутюн»: судебно-правовые реформы необходимы

«Айастани Анрапетутюн»: судебно-правовые реформы необходимы

Относительно предстоящего референдума и позиции партии «Просвещенная Армения» по этим процессам «АА» побеседовала с Геворгом Горгисяном - членом фракции НС «Просвещенная Армения». Он, в частности, сказал:

«Во-первых, уже давно говорится о том, что стране нужна судебно-правовая реформа, и мы предложили два варианта в качестве ее механизмов.Первый - это вариант веттинга, который, казалось, сначала приветствовался, а затем ... Во-вторых, когда начался так называемый «кризис КС» и процесс внесения поправок в одну из статей Конституции,  весь процесс пошел с нарушением закона и Конституции.Но мы и здесь  предложили  решение. Оно  предполагает определенные изменения в рамках общей реформы судебной системы, что также решило бы определенные проблемы в КС.

Но власти все это проигнорировали. Они решили изменить положение Конституции, которое могли изменить и в Национальном собрании. Национальное собрание имело право изменить это положение, но они решили не брать на себя ответственность и возложить эту ответственность на плечи народа».

 

Полный  текст статьи читайте  в  сегодняшнем номере  газеты.


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