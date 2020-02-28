ЕС продолжит оказывать финансовую помощь Турции в приеме беженцев

Евросоюз намерен и далее оказывать финансовую помощь Турции, принимающей беженцев из Сирии. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК).

"Как вы знаете, в рамках соглашения (между Турцией и ЕС по мигрантам - прим. ТАСС) €6 млрд были выделены на поддержку беженцев и принимающих их общин. Эти деньги не для властей Турции, а для жизненно важных потребностей беженцев. Мы признаем, что эти потребности никуда не денутся в будущем, поэтому вы можете ожидать, что ЕС продолжит оказывать помощь", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом представитель ЕК подчеркнул, что не может в настоящее время сообщать детали предстоящей финансовой помощи, так как этот вопрос обсуждается в рамках нового семилетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

Что касается действующего соглашения между Турцией и ЕС по мигрантам, то, как утверждает ЕК, стороны выполняют его. "Мы выполняем свои обязательства и ожидаем того же от наших турецких коллег", - сказали в ЕК, подчеркнув, что Анкара не уведомляла Брюссель "о каких-либо изменениях в своей позиции по мигрантам".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой заявил, что находящиеся в республике сирийские беженцы могут продолжить направляться в Европу, если ситуация в Идлибе продолжит ухудшаться.