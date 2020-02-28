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В НАТО заявили, что продолжат поддерживать Турцию, в том числе в сфере ПВО

В НАТО заявили, что продолжат поддерживать Турцию, в том числе в сфере ПВО

НАТО продолжит оказывать поддержку Турции, в том числе в сфере противовоздушной обороны. Об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Североатлантического совета на уровне послов, созванного по запросу Турции по Идлибу.

"НАТО продолжит поддерживать Турцию, в том числе в сфере противовоздушной обороны", - сказал он, не озвучив при этом никаких новых мер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В альянсе также выразили Турции глубокие соболезнования в связи с гибелью солдат в Идлибе и призвали к деэскалации и прекращению огня. 

 


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