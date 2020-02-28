Зограб Мнацаканян встретился с министром обороны Грузии

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян 28 февраля встретился с делегацией, возглавляемой министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Стороны с удовлетворением подчеркнули высокий уровень добрососедских отношений, основанных на исторической дружбе, и подтвердили двустороннюю готовность предпринять шаги по расширению и обогащению всеобъемлющей армяно-грузинской повестки дня.

Глава МИД с удовлетворением признал, что между Арменией и Грузией на разных уровнях существует насыщенная повестка диалога и сотрудничества, которая обусловлена также и стратегической взаимосвязью двух стран.

Министр Мнацаканян представил грузинской стороне принципиальную позицию и подходы Армении в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта. Обе стороны подчеркнули, что мирное урегулирование конфликтов не имеет альтернативы.