В России растет спрос на армянскую рыбную продукцию

Экспортируемые из Армении свежая рыба и рыбопродукты в городах России пользуются большим спросом. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» директор ООО “Глобал Фиш” Арам Асатрян отметил, что, исходя из спроса, они планируют расширить объемы экспорта.

“В 2019 году мы закупили у рыбоводов более 2 тысяч тонн рыбы, в России у нас более 30 партнеров, которые, видя спрос, собираются расширить свою деятельность. У нас сегодня есть заказы из самых разных городов России, даже из Владивостока, который считается центром рыбоводства. Даже там проявляют интерес к экспортируемой из Армении рыбе. Мы экспортируем осетр, стерлядь, форель и икру форели”, - представил Арам Асатрян.

Он отметил, что в 2019 году за счет реализованного в России товара было получено 402 млн рублей, и эта сумма инвестируется в экономику Армении. Компания уже имеет 30 рабочих мест. В ближайшее время она планирует расшириться, основав второй цех. В итоге прибавятся еще 22 рабочих места.

Арам Асатрян отметил, что в Армении созданы довольно благоприятные условия бизнес-среды. Кроме рыбы, рыбной продукции они планируют экспортировать и сельхозпродукцию, в частности овощи, фрукты, зелень. Экспорт осуществляется таким образом, чтобы товар дошел до потребителя в свежем состоянии.