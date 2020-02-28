Я покинул свой дом из-за смертельной угрозы: беженец из Баку направил письмо в ЦИК Азербайджана

Проживающий в России деятель искусства Эрик Муканян, беженец из Баку, в связи с проведенными в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами, обратился с открытым письмом в Центральную избирательную комиссию Азербайджана.

«Арменпресс» полностью представляет письмо, опубликованное в ИА Regnum.

“На днях, по старой привычке, читая новости об Азербайджане и следя за парламентскими выборами, я встретился с заявлением Центральной избирательной комиссии Азербайджана о том, что “граждане Азербайджана с армянскими корнями, проживающие в районе Нагорного Карабаха, также как и другие наши граждане, могут свободно и независимо воспользоваться своим правом участия в выборах”. Прочитав это, мне захотелось познакомиться с лицами, ответственными за распространение этого заявления. Захотелось встретиться и посмотреть им в глаза. Но боюсь, что место нашего знакомства будет за пределами Азербайджана. Они, конечно, могут беспрепятственно приехать в Россию, где за чашкой чая у нас состоится интересная беседа. Но возникает вполне логический вопрос: А могу ли я поехать в свой дом в Баку?

Дом, где я жил и который покинул из-за смертельной угрозы национализма и фашизма. Уже почти три десятилетия, проживая вдали от своего дома, я не могу его посетить из-за своей национальной принадлежности. В аэропорту меня просто не пустят в Баку “из соображений безопасности”. Жизнь мирного человека, который просто хочет пройтись по улицам любимого города, будет поставлена под угрозу. В этом случае кажется удивительным, что ЦИК Азербайджана приглашает армян Нагорного Карабаха принять участие в парламентских выборах. Приглашать армян, в отношении которых власти Азербайджана последовательно проводят политику ненависти, присваивая звание героя убийцам, лишающим жизни армян, приглашать их, чтобы в очередной раз напомнить о событиях 2016 года, о зверствах в апреле - это предел цинизма и безнравственности.

Поэтому, уважаемый ЦИК, давайте сначала познакомимся и поговорим о том, почему нам пришлось стать беженцами и как безнадежно мы мечтаем о возвращении в родные дома. Потом можно будет поговорить и о выборах”, - написал Эрик Манукян.