Футболист “Лори” покинул клуб

Член Ванадзорского футбольного клуба “Лори” покинул клуб.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Футбольный клуб “Лори” и Хулиан Мендоса расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.

Чемпионат Армении по футболу возобновится 28 февраля. Сейчас турнирную таблицу Высшей лиги возглавляет “Лори” с 28 очками. По 27 очков имеют “Арарат-Армения”, “Алашкерт” и “Арарат”. С 25 очками на 5 месте “Ширак”, “Ноа” имеет 24 очка. “Пюник” имеет в своем активе 20 очков, “Урарту” - 17, “Гандзасар-Капан” - 14 очков. Нет очков у “Еревана”.