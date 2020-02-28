Генсек ООН считает явным риск пандемии коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает риск возникновения пандемии коронавируса весьма явным, призывает правительства сделать все возможное, чтобы не допустить распространения заболевания, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У нас пока не пандемия. Но есть явный риск ее возникновения. Сейчас настало время просить правительства делать все возможное, чтобы остановить передачу вируса и сделать это сейчас", - сказал Гутерреш, выступая перед студентами The new school в Нью-Йорке.

Он признался, что беспокоится за те развивающиеся страны, которые могут столкнуться с нехваткой ресурсов для борьбы с вирусом.

"Если болезнь выйдет из-под контроля, мы встретимся с серьезными проблемами. Это окажет разрушительное воздействие на мировую экономику ", - добавил он.