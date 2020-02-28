В Лиге Европы нет слабых команд: Мхитарян

По словам полузащитника национальной сборной Армении и “Ромы” Генриха Мхитаряна, в Лиге Европы нет слабых соперников.

“В Лиге Европы нет слабых соперников. Клубы до конца готовы бороться за путевку на следующий раунд. Вышедшие в плей-офф команды хорошо играют как в атаке, так и в обороне”, - как сообщает «Арменпресс», слова Мхитаряна передает пресс-служба клуба.

Армянский полузащитник также отметил, что для него не важно игровое положение, в первую очередь надо помогать команде.

В ответном матче плей-офф Лиги Европы “Рома” накануне гостила у “Гента”. Матч завершился вничью, со счетом - 1: 1. Мхитарян стал автором голевой передачи. “Рома” вышла в следующий раунд Лиги Европы, так как в первой игре она победила с минимальным счетом.