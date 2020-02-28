Цивилизация не может развиваться в условиях фашизма и ксенофобии: послание Армена Саркисяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил послание по случаю Дня памяти жертв организованных в Азербайджанской ССР погромов и защиты прав депортированного армянского населения. В послании, в частности, говорится:

Дорогие соотечественники, сегодня 32-ая годовщина трагических событий совершённых в Азербайджане, в городе Сумгаит. В эти февральские дни 1988г. в Сумгаите при преступном попустительстве властей Советского Азербайджана местные вооружённые банды начали массовое насилие против армянского населения – настоящие погромы, которые сопровождались пытками, изнасилованием и грабежом и сожжением имущества армян. В результате организованного и реализованного на государственном уровне преступления были убиты многочисленные жители армянской национальности, многие были ранены, подвергнуты насилию и насильственно выселены.

Осуществлённое в отношении армян в Сумгаите, а впоследствии в Баку, Кировабаде и Мараге насилие и жестокость по своему характеру напомнили кошмарные дни Геноцида армян 1915г. Они были следствием десятилетиями поощряемой в Азербайджане ксенофобии и особенно армянофобии, которые сегодня ещё больше углубились и приобрели характер скоординированной государственной политики. Вспоминая происшедшие более 30 лет назад трагические события и взывая к памяти наших павших жертвой соотечественников, провозглашая 28 февраля в Армении и Арцахе Днём памяти жертв организованных в Азербайджанской ССР погромов и защиты прав насильственно изгнанного армянского населения, мы также адресуем мессидж человечеству: цивилизация не может развиваться путём фашизма, дискриминации по национальному признаку и ксенофобии.

Каждый оставшийся безнаказанным случай, каждый фальшивый факт, каждая прерванная на почве ненависти жизнь означает возможность и вероятность новой трагедии, означает содействие подстрекателям, пропагандистам ксенофобии и тем, кто использует её в качестве оружия, означает непрекращающуюся волну ненависти в регионе, означает беспрепятственный путь к этническим чисткам, к более тяжелому, направленному против человечества, преступлению – геноциду. Сумгаитская трагедия и пострадавшие от неё армяне были непосредственными жертвами человекофобии и армянофобии. И сегодня держать открытым путь «коричневой чумы» - неуважение к памяти всех людей, в все времена павших жертвой фашизма и ксенофобии. Склоняюсь перед памятью наших павших жертвой азербайджанского насилия в Сумгаите и Баку соотечественников. Да упокоятся их души.