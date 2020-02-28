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44 человека за сутки погибли от коронавируса в Китае

44 человека за сутки погибли от коронавируса в Китае

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 44 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 327 новых заболевших. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса составило 2788 человек, зарегистрировано 78824 случаев заболевания.

В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй за сутки скончался 41 человек, двое - в Пекине, один - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

С декабря прошлого года от коронавируса в провинции скончались 2682 человека, заболели 65914. По состоянию на четверг, 26,4 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего в медучреждениях страны в настоящее время проходит курс лечения 39,9 тыс. человек, состояние более 7,95 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 36 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.


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БелТА


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