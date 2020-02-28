На российской стороне Ларса скопилось 400 грузовых автомобилей

По положению на 08:30 часов 28-е февраля в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области, на неопределенное время закрыты. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, для других транспортных средств –труднопроходим. На автодороге Сотк-Карвачар местами гололедица.

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ передают, на российской стороне скопилось около 400 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.