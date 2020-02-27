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Правительство Болгарии выбрало Wizz Air авиакомпанией для осуществления рейсов София-Ереван

Правительство Болгарии выбрало Wizz Air авиакомпанией для осуществления рейсов София-Ереван

Правительство Болгарии выбрало венгерскую авиакомпанию Wizz Air авиакомпанией для осуществления рейсов София-Ереван-София. Как передает Арменпресс, об этом сообщает правительство Болгарии.

Выбор был сделан в соответствии с межгосударственным соглашением, законодательством Европейского союза и национальным законодательством Болгарии.

Авиакомпания выразила готовность выполнять два еженедельных рейса по понедельникам и пятницам. Полеты начнутся в конце марта 2020 года.

Ожидается, что регулярные рейсы между двумя странами будут способствовать укреплению двусторонних связей, развитию туризма и деловых связей.

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