Архивный документ подтверждает авторство логотипа “Да” 1991 года

В Национальном архиве есть документ - журнал выдачи гонораров, который подтверждает, что автором логотипа “Да” 1991 года является Стёпа Нароян. Как сообщает Арменпресс, логотип был опубликован в газете “Вечерний Ереван” от 23 сентября 1991 года. Согласно документу, из художников газеты за этот номер гонорар получил только Стёпа Нароян.

За опубликованный логотип гонорар Нарояна составил 40 рублей, в то время как другой художник Цолак Гандилян не получил гонорара за выпуск от 23 сентября.

Гандилян получил гонорар в размере 50 рублей за номер газеты “Вечерний Ереван” от 18 сентября, где была опубликована еще одна версия логотипа “Да”, который, по словам главы штаба “Да” конституционного референдума Сурена Папикяна, тоже имеет символическую связь с процессом независимости Армении. Он также объявил о решении штаба о том, что 3 миллиона драмов, выделенные за первое место в конкурсе логотипа “Да”, будут разделены между главным редактором газеты “Вечерний Ереван” Норайром Енгибаряном, художником Цолаком Гандиляном и правопреемником Стёпы Нарояна. Каждый получит по 1 миллиону драмов.

В интернете бурно обсуждается логотип кампании “Да”, признанный победившим на вечере по сбору средств партии “Гражданский договор”, похожий на рисунок, опубликованный в газете 1991 года. Вице-премьер Тигран Авинян отреагировал на обсуждение. Он выложил фотографию из газеты 1991 года и написал, что разыскивается автор оригинала. За этот логотип было выплачено 3 млн драмов.

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