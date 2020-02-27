Министры обороны Армении и Грузии обсудили региональный мир

Министр обороны Армении Давид Тоноян и министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили согласны с тем, что мир в регионе не имеет альтернативы. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе совместной пресс-конференции заявил Гарибашвили.

«Мы провели очень интересную и глубокую встречу с Давидом Тонояном и обсудили различные вопросы, касающиеся формата двустороннего и многостороннего сотрудничества. Мы обменялись мнениями о региональных проблемах. Мы также согласились с тем, что нет альтернативы развитию добрососедских отношений, нет альтернативы мирному урегулированию конфликтов, а также поддержанию мира и стабильности в регионе», - сказал министр обороны Грузии.

Ираклий Гарибашвили добавил, что для него большая честь посетить Армению.

«Для меня большая честь в качестве министра обороны Грузии посетить Армению, страну, с которой у нас очень хорошие, добрососедские отношения. Свидетельством тому также является наша позитивная растущая динамика, которую мы имеем в формате двустороннего сотрудничества», - сказал Гарибашвили.

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом.