На 37 переходах Еревана будут установлены светофоры в режиме вызова пешехода

В этом году в Ереване планируется 37 переходов оснастить светофорами, работающими в режиме вызова пешехода. Как передает «Арменпресс», об этом на парламентских слушаниях “Актуальные проблемы дорожного движения и пути их решения”, организованных фракцией “Процветающая Армения” сказал заместитель начальника управления транспорта мэрии Эдгар Галстян.

Он напомнил, что размещение дорожных разметок, знаков, светофоров в Ереване передано полиции. “Однако мэрия Еревана, придавая важность организации движения в городе и обеспечению безопасности, в сотрудничестве с дорожной полицией, в прошлом году 7 пешеходных переходов оборудовала светофорами с вызовом пешехода. В этом году планируется оснащение еще 37 пешеходных переходов в Ереване такими светофорами”, - сказал Галстян.

Таким образом, в конце этого года в Ереване будет всего 57 переходов, оснащенных светофорами, работающими в режиме вызова пешехода. Около 80 опасных пешеходных переходов будут оснащены светодиодным освещением, которое обеспечит более безопасное движение.