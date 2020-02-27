Таможенная льгота Армении будет действовать еще в течение года: это не касается автомобилей

Правительство Армении одобрило предложение о подписании Протокола “О внесении изменений в Договор о присоединении Армении к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года”.

Вице-премьер Мгер Григорян отметил, что этим вносятся изменения в Договор о присоединении, который предполагал таможенную льготу по 900 наименованиям товаров с 2015 по 2020 год.

“В декабре 2019 года премьер-министр договорился с руководителями других стран ЕАЭС продлить эту льготу по линии некоторых товаров еще на год - до конца 2020 года”, - сказал Григорян.

Как сообщает «Арменпресс», в результате, представляемым Протоколом предусматривается внести изменение в Договор Республики Армения от 10 октября 2014 года “О присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года”, согласно которому повышение таможенных пошлин, предусмотренных приложением № 4 к указанному договору с 1 января 2020 года, будет отложено на год, за исключением наземных транспортных средств товарной группы 87.

Повышение таможенной пошлины будет отложено на 647 наименований товаров.

“Образуется дополнительный ресурс на сумму не менее 30 млн долларов, то есть будут платить столь меньшую пошлину. Среди этих товаров - мясо, масло, драгоценные металлы, изделия из них, камни, медикаменты и т.д.”, - сказал Мгер Григорян, добавив, что задним числом эти изменения могут быть внедены в силу с 1 января 2020 года, однако в связи с этим есть необходимость в обсуждениях.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что для граждан Армении это экономия как минимум 30 млн долларов. “Но уточним, что это изменение не касается автомобилей. Ранее было 900 наименований товаров, а сейчас – 647”, - сказал премьер-министр.

Мгер Григорян добавил, что эта отсрочка распространяется на все остальные товары, кроме автомобилей.