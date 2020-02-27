Число заразившихся COVID-19 вне материкового Китая превысило 3,5 тысячи

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания. Как передает Арменпресс, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса выросло за сутки с 49 до 57 человек: 19 человек скончались в Иране, 13 - в Южной Корее, 12 - в Италии, семь - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, два - во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 1595 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 862, из них более 690 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Италии издание насчитало 374 больных, Иране - 139, Сингапуре - 93, в Гонконге - 91, США - 60, Таиланде - 40, в Бахрейне - 33, на Тайване - 31, в Австралии - 23, Малайзии - 22, Германии, Франции и Кувейте - по 18, Вьетнаме - 16, ОАЭ и Великобритании - по 13, Макао и Канаде - по десять.

Менее десяти случаев заболевания зафиксировано в Испании, Ираке, на Филиппинах, в Хорватии, Индии, Австрии, Кувейте, Финляндии, Израиле, Омане, России, Пакистане, Афганистане, Алжире, Бельгии, Камбодже, Швеции, Бразилии, Египте, Финляндии, Израиле, Грузии, Греции, Северной Македонии, Норвегии, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции, Хорватии, Румынии и Швейцарии.

В Китае за истекшие сутки заболели почти на 200 человек меньше (433), чем в остальном мире.