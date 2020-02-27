Стрельба в офисе пивной компании Molson Coors в Милуоки. Пятеро погибших

В офисе пивной компании Molson Coors в Милуоки, штат Висконсин, открыта стрельба. Убиты по меньшей мере пять человек. Полиция сообщила, что нападавший, 51-летний мужчина, судя по всему, покончил с собой.

Все убитые были сотрудниками Molson Coors, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Полиция Милуоки сообщила, что ее сотрудники имеют дело с "критической ситуацией" и призвала людей оставаться в стороне от района, где находится офисный комплекс.

Стрельба началась во второй половине дня, когда в офисном комплексе на рабочих местах были сотни человек. Компании Molson Coors принадлежат пивные торговые марки Coors и Miller.

Мотивы нападавшего пока неясны. Агентство Франс пресс сообщает со ссылкой на местные СМИ, что стрельбу открыл человек, который был в этот же день уволен из компании.