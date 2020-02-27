Иран ограничил внутренние поездки из-за коронавируса

Иранские власти объявили об ограничении передвижения тех лиц, у которых есть признаки заболевания коронавирусом СOVID-19, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Вместо карантина в городах мы собираемся ввести ограничения на передвижение для тех, у кого подозревается заражение, или тех, кто заражен", - сказал министр здравоохранения Ирана Саид Намаки на пресс-конференции, призвав жителей страны не путешествовать.

По его словам, на въезде в города будут располагаться специальные команды, которые будут измерять температуру людей и "останавливать тех, кто заражен или у кого подозревается заражение". Все, у кого заподозрят заражение СOVID-19, будут помещены на карантин на 14 дней.

Намаки также объявил о введении ограничения на доступ к нескольким шиитским святыням, включая храм Имама Резы в Мешхеде и храм Фатимы Масуме в Куме.

По официальным данным, в Иране зарегистрировано 140 случаев заражения новым типом коронавируса, 19 человек скончались.