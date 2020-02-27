Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта

На территории Армении по состоянию на 08:30 27 февраля есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в Арагацотнской области, на неопределенное время будут закрыты. Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, для других транспортных средств - труднопроходим. На автодороге Сотк-Карвачар, на серпантинах Мегри сар и Тас Сюникской области местами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.