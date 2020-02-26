Госдума обсудит отмену таможенного декларирования при вывозе нефтепродуктов из РФ в Армению

В Госдуму РФ внесли законопроект о ратификации протокола о сотрудничестве правительств России и Армении в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.

Как сообщает Арменпресс, соответствующий протокол был подписан в октябре 2019 года в Москве. Согласно документу, декларирование бензина, дизельного топлива, мазута и жидкого нефтяного парафина, ввозимых из России в Армению, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования. Исключение составляет лишь временное периодическое таможенное декларирование поставляемого природного газа.

Отмечается, что Протокол подлежит ратификации, так как он устанавливает иные правила, чем предусмотренные российским законодательством. «Документом предусматривается отмена временного периодического таможенного декларирования при вывозе нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Армения», — говорится в пояснительной записке.

Протокол начинает временно применяться по истечении 15 дней с даты получения российской стороной уведомления Армении о выполнении ею внутригосударственных процедур.

«Предлагаемые в проекте федерального закона о ратификации Протокола решения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — говорится в документе.