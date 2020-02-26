Полиция Ирана задержала 24 человека за распространение слухов о коронавирусе

Правоохранительные органы Ирана задержали 24 человека, которые подозреваются в распространении заведомо ложной информации о коронавирусе в стране. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил в среду глава иранской киберполиции Вахид Маджид.

"24 человека были арестованы и переданы судебным властям за распространение слухов в стране о заболевании, вызванном коронавирусом", - цитирует его агентство Tasnim. Маджид добавил, что "в настоящий момент киберполиция занимается детальным мониторингом публикаций в интернете, включая видео, новости и фото, на предмет ложной информации".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет около 140, при этом зафиксировано 19 летальных исходов.