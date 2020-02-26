Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

Азиатские индексы - 26-02-20

Азиатские индексы - 26-02-20

ТОКИО, 26 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.79% и составил 22426.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.75% и составил 1606.17 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.83% и составил 2987.93 пункта, а HANG SENG снизился на 0.73% и составил 26696.49 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации