Азиатские индексы - 26-02-20

ТОКИО, 26 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.79% и составил 22426.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.75% и составил 1606.17 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.83% и составил 2987.93 пункта, а HANG SENG снизился на 0.73% и составил 26696.49 пункта.