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Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую исцеление от коронавируса

Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую исцеление от коронавируса

Компания Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую защитить от заражения коронавирусом или вылечить от него. Как передает Арменпресс, об этом сообщили представители компании американскому изданию Business Insider.

Представитель компании пояснил, что под запрет попадет реклама, "гарантирующая защиту от заражения коронавирусом или излечение от него" и создающая чувство тревожности у пользователей, что товаров для защиты от COVID-19 на всех может не хватить.

Ранее Facebook заявлял, что будет бороться с распространением ложной информации относительно нового коронавирусаи.

 


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