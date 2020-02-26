Блогеры, побывавшие в Армении в прошлом году, опубликовали более 50 статей и 30 видеофильмов

В 2019 году Комитет по туризму пригласил в Армению более 50 медиа-представителей и блогеров из России, Германии, Швейцарии, Израиля, США и Польши.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами сказал заместитель председателя Комитета по туризму Министерства экономики Армении Альфред Кочарян.

“В результате визитов было опубликовано более 50 статей и публикаций, 30 видеоматериалов об Армении, было более 5 млн просмотров”, - отметил заместитель председателя Комитета по туризму.

Кочарян также подчеркнул, что они в интернете работают очень активно, и подчеркнул, что в 2019 году на официальной социальной платформе Armenia travel было осуществлено множество рекламных кампаний.

“На данный момент у нас более 106 тысяч подписчиков в социальной сети Facebook и более 60 тысяч подписчиков на официальной странице в Инстаграм. В январе - феврале 2020 года было опубликовано 25 видеороликов об Армении и Арцахе, в среднем продолжительностью около 20 минут”, - сказал Альфред Кочарян.