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В Калифорнии вспыхнул крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Калифорнии вспыхнул крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Крупный пожар разгорелся на нефтеперерабатывающем заводе топливной компании Marathon Petroleum в городе Карсон американском штате Калифорния, сообщают пожарные службы штата в официальном Twitter.

По данным пожарных служб, возгоранию предшествовал взрыв. В настоящее время пожарным службам удалось взять возгорание под контроль,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает газета Los Angeles Daily News, инцидент произошел вечером во вторник в 22.50 по местному времени (утро среды, 09.50 мск.). По предварительным данным, пострадавших в ходе пожара нет.

Как отмечается на сайте компании, Marathon Petroleum обладает крупнейшей в стране системой переработки нефти, производительностью более 3 миллионов баррелей в стуки.

 


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БелТА


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