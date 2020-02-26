В Калифорнии вспыхнул крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Крупный пожар разгорелся на нефтеперерабатывающем заводе топливной компании Marathon Petroleum в городе Карсон американском штате Калифорния, сообщают пожарные службы штата в официальном Twitter.
По данным пожарных служб, возгоранию предшествовал взрыв. В настоящее время пожарным службам удалось взять возгорание под контроль,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает газета Los Angeles Daily News, инцидент произошел вечером во вторник в 22.50 по местному времени (утро среды, 09.50 мск.). По предварительным данным, пострадавших в ходе пожара нет.
Как отмечается на сайте компании, Marathon Petroleum обладает крупнейшей в стране системой переработки нефти, производительностью более 3 миллионов баррелей в стуки.
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