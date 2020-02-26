Ходжалу. Фальсификации Азербайджана свидетельствами азербайджанцев

Азербайджан до сих пор продолжает распространять очевидные ложные и необоснованные данные о «Ходжалинской резне» или скорее о событиях Агдама. До сих пор азербайджанская пропагандистская машина пытается создать фальшивую картину, что якобы в городе Ходжалу «армянами были убиты азербайджанцы, в том числе женщины и дети». Хотя реальность совершенно иная.

Как мы знаем, в ночь на 26 февраля 1992 года, через гуманитарный коридор, оставленный силами обороны НКР, прошли жители города Ходжалу. Затем, в 10 км от Ходжалу, журналист уже несуществующего азербайджанского телеканала ANS Чингиз Мустафаев запечатлел на камеру их тела. Мустафаев два раза проводил съемку, 29 февраля и 2 марта. В первый раз, как отмечал сам Мустафаев, их там не ждали. Во второй раз с Мустафаевым на место события прибыли и международные журналисты.

После инцидента, 25 марта 1992 года, Верховный Совет (парламент) Азербайджана создает депутатскую комиссию, которая должна была расследовать обстоятельства инцидента. Политизация вопроса и использование его азербайджанской пропагандистской машиной для решения внутренних проблем видно уже с этого момент. Еще до окончания расследования, уже в решении о создании комиссии инцидент уже назван «геноцидом», без каких-либо оснований на это. Причину такой спешки можно понять из изучения азербайджанских источников.

В качестве свидетеля перед депутатской комиссией выступил и Чингиз Мустафаев. Полная запись его выступления оказалась в сети лишь 25 лет спустя. В ней Мустафаев отмечает, что 28 февраля отправился в Агдам, где с трудом смог убедить местное руководство выдать ему транспорт, чтобы посетить место события. Сначала ему заявили, что тела обнаружены у Ходжалу и уже возвращены. В конце концов, когда Мустафаеву выделили вертолет для полета в другое место, он просит пилота пролететь над местом, где должны находиться его живые соотечественники, покинувшие Ходжалу в направлении Агдама через гуманитарный коридор.

Это место, как говорит Мустафаев, было в 10 км от Ходжалу и в 700 метрах от азербайджанских позиций. Именно там и были обнаружены около 50 тел. Именно кадры с этого места до сих пор показываются и распространяются.

Мустафаев заметил на месте интересные детали, которые он также заснял. Между телами ходили азербайджанские военные из Агдама. С ними было три вертолета, которые при виде Мустафаева сразу же улетели оттуда. Те 10 азербайджанских военных ушли в Агдам пешком, так же, как и пришли.

То есть, то место, где были обнаружены тела жителей Ходжалу, находилось в 700 метрах от азербайджанских позиций и азербайджанские же военные спокойно пешком добирались до этого района и могли вернуться.

Хотя до этого Чингиза Мустафаева пытались убедить в том, что «в этом районе армяне» и туда невозможно добраться. Появляется вопрос, так как же эти люди были убиты в этом районе, который находился вдалеке от армянских сил и всего в 700 метрах от азербайджанских позиций, под их контролем.

Здесь также появляются и другие вопросы. Когда 2 марта Мустафаев возвращается на место события, он замечает, что часть тела теперь изувечена, сняты скальпы и совершены другие жестокости.

Насилие над трупами произошло между 29 февраля и 2 марта, когда в этом районе, по словам самого Мустафаева, свободно передвигались азербайджанские военнослужащие. Это также доказывается и видеосъемкой.

Так как армяне могли изувечить трупы убитых людей в районе, который контролировали азербайджанцы? С другой стороны, бессмысленно даже обдумывать данный вопрос, так как даже если бы армяне имели возможность провести такую операцию, войти в этот район и изувечить тела, зная, что к месту события спешат журналисты, чтобы запечатлеть инцидент. В то же время азербайджанская сторона, а именно соперник президента Аяза Муталибова, Абульфаз Алиев и руководимый им «Народный фронт» были в этом заинтересованы. Через несколько дней после этих событий, 5 марта Муталибов был вынужден подать в отставку. Здесь важно отметить, что вышеуказанные позиции, расположенные в 700 метрах от места инцидента, контролировались именно боевиками «Народного Фронта».

Ответов на эти вопросы азербайджанская сторона до сих пор не дала, имея цель используя трагедию получить политические дивиденды. А всех очевидцев заставили молчать и продолжат заставлять. Ярким доказательством того является «внезапная» смерть важнейшего очевидца по делу Ходжалу Мустафаева от осколка азербайджанского града спустя 3.5 месяца 15-го июня того же года во время боев.

С другой стороны, бессмысленно даже обдумывать данный вопрос, так как даже если бы армяне имели возможность провести такую операцию, войти в этот район и изувечить тела, зная, что к месту события спешат журналисты, чтобы запечатлеть инцидент. В то же время азербайджанская сторона, а именно соперник президента Аяза Муталибова, Абульфаз Алиев и руководимый им «Народный фронт» были в этом заинтересованы. Через несколько дней после этих событий, 5 марта Муталибов был вынужден подать в отставку. Здесь важно отметить, что вышеуказанные позиции, расположенные в 700 метрах от места инцидента, контролировались именно боевиками «Народного Фронта».

Данные вопросы по сей день остаются без ответа с азербайджанской стороны, трагедию используют для политических целей. Свидетелей заставили молчать и до сих пор заставляют. Ярким свидетельством этого стала «внезапная» смерть главного свидетеля по этому делу, Чингиза Мустафаева, который в июне 1992 года был, через 3,5 месяца, «случайно» погиб от осколка на фронте.

Другим доказательством является один из самых ярых азербайджанских пропагандистов Эйнулла Фатуллаев. Последний, до того, как был подвергнут уголовному преследованию в Азербайджане и стал провластным пропагандистом, провел независимое расследование, результаты которого подтвердили, что гуманитарный коридор для выхода из Ходжалу существовал.

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Тарон Ованнисян