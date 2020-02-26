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НАСА опубликовало фото таяния ледников в Антарктиде

НАСА опубликовало фото таяния ледников в Антарктиде

НАСА опубликовало фотографии тающих ледников на острове Игл в Антарктиде.

Снимки были сделаны в период с 4 по 13 февраля прибором дистанционного зондирования Operational Land Imager, установленного на спутнике Landsat-8.

Отмечается, что в начале февраля на научно-исследовательской станции "Эсперанса" в северной части Антарктического полуострова был зафиксирован исторический температурный рекорд – 18,3 градуса выше нуля. До этого рекордным показателем для континента были 17,5 градуса, зафиксированные в 2015 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С 6 по 11 февраля снежный покров растаял на десять сантиметров в глубину. Это составило пятую часть от всего снега, накапливающегося за год.

 

 


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