В Сингапуре впервые начали использовать серологический метод обнаружения нового вируса

Сингапурские медики впервые в мире начали использовать серологический метод исследования, который основывается на изучении антител и позволяет более точно определить носителя нового коронавируса, даже если у человека симптомы заболевания проявляются очень слабо или вовсе отсутствуют. Об этом рассказал в среду корреспонденту ТАСС представитель департамента инфекционных заболеваний министерства здравоохранения страны.

Как отметил представитель, "серологический метод исследования, которые начали использовать врачи в Сингапуре, основан на изучении антител, которые вырабатываются у человека при появлении данного вируса. При этом данные антитела могут присутствовать в крови человека несколько лет". Этот метод, отметили в Минздраве, "также помогает устанавливать цепочку инфицированных и обнаружить первичный источник распространения вируса",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.