СМИ: число погибших в ходе столкновений в Нью-Дели достигло 20

Число погибших в ходе массовых беспорядков и столкновений в Нью-Дели, начавшихся в минувший понедельник, достигло 20. Об этом сообщил в среду телеканал NDTV.

По его данным, ранены более 150 человек, среди пострадавших есть дети. Ранее представители больницы "Гуру Тег Бахадур", в которую доставляют пострадавших, сообщали о 17 погибших,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации телеканала, в ночь на среду советник премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал посетил офис главы полиции северо-восточного Дели, где в основном проходят столкновения, чтобы провести срочное совещание. По этим данным, столичная полиция пока отвергла предложение ввести в город войска, заявив, что располагает достаточными силами, чтобы самостоятельно справиться с ситуацией. Однако ряд СМИ указывает, что ввод военных в столицу не исключен, если правоохранителям не удастся исправить положение.

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже начала действовать, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, - если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, в том числе Непала и Шри-Ланки, а также мусульман. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Несогласные с законом с декабря проводят протесты по всей стране, нередко перерастающие в беспорядки.