Шант Саркисян победил в 7-м туре “Aeroflot open 2020”

Армянский шахматист Мануэл Петросян продолжает на пол-очка уступать лидеру турнира “Aeroflot open 2020”.

Как передает Арменпресс, в 7 туре в группе “А” Мануэл Петросян, Габриэль Саркисян, Айк Мартиросян поделили очки. Шант Саркисян одержал победу. Сейчас Мануэл Петросян имеет 5 очков и отстает от лидера на пол-очка.

В подгруппе “B” Овик Айрапетян и Тигран Арутюнян партии друг с другом завершили вничью. Элина Даниелян, Анна Саркисян победили, Лилит Мкртчян проиграла. В этой группе из 7 лидеров 5,5 очков имеют представители Армении - Тигран Арутюнян, Овик Айрапетян и Анна Саркисян.

“Aeroflot оpen 2020” завершится 27 февраля. В основной группе турнира в Москве 74 шахматиста. Он проводится по швейцарской системе в 9 туров. Призовой фонд турнира составляет 140 тысяч евро.