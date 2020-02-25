Независимо от итогов референдума победит гордый и достойный гражданин Армении: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян гарантировал, что независимо от результатов конституционного референдума победит гордый и достойный гражданин Армении. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время мероприятия по сбору средств, организованного агитационной кампанией «Да» 25 февраля.

«Мы надеемся, что по итогам референдума победит «Да», мы приложим все усилия для этого, мы сделаем все от нас зависящее. Я могу гарантировать, кто станет победителем референдума. Независимо от результатов, гордый и достойный гражданин Армении победит на этом референдуме. Эта политическая команда отрежет себе руки, но не допустит фальсификации результатов голосования. Я лично скорее отрежу себе руки, но не позволю фальсифицировать даже один бюллетень», - сказал Пашинян.

Премьер-министр заявил, что будет активно участвовать в кампании референдума.

«Мы собираемся начать очень интенсивную кампанию в ближайшем будущем. Я лично приму участие в кампании. Я проведу встречи во всех городах Республики Армения. Это будет очень важный разговор, который будет касаться не только предложенного нами текста конституции, но и контекста», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян добавил, что в ходе кампании будет говорится также о том, кто сдает или не сдает Арцах, любит или не любит родину, обокрал или не обокрал народ.