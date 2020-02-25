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Повороты Тигранашена от Ерасха до Лусашога закрыты

Повороты Тигранашена от Ерасха до Лусашога закрыты

Из-за сильной метели и отсутствия видимости закрыты повороты Тигранашена от Ерасха до перекрестка Лусашоха.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.


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