Повороты Тигранашена от Ерасха до Лусашога закрыты

Из-за сильной метели и отсутствия видимости закрыты повороты Тигранашена от Ерасха до перекрестка Лусашоха.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.