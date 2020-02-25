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Решение по ходатайству о прекращении дела Кочаряна будет оглашено 3 марта

Решение по ходатайству о прекращении дела Кочаряна будет оглашено 3 марта

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян удалился в совещательную комнату для обсуждения ходатайства о прекращении уголовного преследования в отношении второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна и других лиц и прекращении производства по данному делу. Как сообщает Арменпресс, суд огласит решение 3 марта в 13:00.

Стороны обвинения и защиты выступили с заключительными речами относительно ходатайства по делу второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна о прекращении уголовного преследования.

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя Республики Армения и получении взятки в особо крупных размерах по части 1 статьи 300.1 и пункту 2 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса Республики Армения.


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