Решение по ходатайству о прекращении дела Кочаряна будет оглашено 3 марта

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян удалился в совещательную комнату для обсуждения ходатайства о прекращении уголовного преследования в отношении второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна и других лиц и прекращении производства по данному делу. Как сообщает Арменпресс, суд огласит решение 3 марта в 13:00.

Стороны обвинения и защиты выступили с заключительными речами относительно ходатайства по делу второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна о прекращении уголовного преследования.

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя Республики Армения и получении взятки в особо крупных размерах по части 1 статьи 300.1 и пункту 2 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса Республики Армения.