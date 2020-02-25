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За месяц в сфере градостроительства обнаружено 16 самовольных строений

За месяц в сфере градостроительства обнаружено 16 самовольных строений

В январе 2020 года было проведено 199 наблюдений, 26 из которых в рамках субвенциальной программы, направленной на развитие экономических и социальных инфраструктур общин, осуществляемой правительством Армении.

Об этом Арменпресс сообщили в Инспекционном органе градостроительства, технической и пожарной безопасности. Сотрудники Инспекционного органа приняли участие в работах 131 приемной комиссии по эксплуатации завершенных строительных объектов. За отчетный период было предоставлено 86 положительных и 45 отрицательных заключений относительно актов завершения работ. В ходе контрольных работ сотрудниками Инспекционного органа было обнаружено 16 самовольных строений по всей территории Армении.

За указанный период Инспекционный орган изучил в общей сложности 20 обоснованных заявлений-жалоб, касающихся градостроительной сферы, решение получили 18.

Составлено 20 протоколов о привлечении к административной ответственности. Консультации были предоставлены 90 хозяйствующим субъектам и гражданам, в 43 случаях (47,8%) - по инициативе Инспекционного органа.


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