США и Индия заключили контракты в сфере обороны на сумму более $3 млрд. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник по итогам переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

"Мы расширяем наше военное сотрудничество. Мы заключили сделку на сумму более $3 млрд. Индия купит вертолеты AH-64E Apache, а также вертолеты морского базирования MH-60R Seahawk", - отметил глава Белого дома, находящийся с официальным визитом в Индии.

По словам Трампа, США с оптимизмом смотрят на возможность достижения соглашения о торговле с Индией.