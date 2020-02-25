Подорожание противовирусных препаратов и масок недопустимо: Нарек Зейналян

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по здравоохранению и социальным вопросам Нарек Зейналян считает, что нехватка медицинских масок в аптеках обусловлена тем, что люди в необоснованной панике и начали складировать в своих домах маски.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении.

“На данный момент, насколько мне известно, в аптеках нет масок. Это результат необоснованной паники, жители складируют маски в своих домах”, - сказал Зейналян и добавил, что это абсолютно бессмысленно.

Он отметил, что медицинская маска 100% не поможет от инфицирования. Депутат заверил, что Минздрав имеет достаточно складированных масок. Мы исключим подорожание каких-либо противовирусных лекарств или масок”, - отметил он.

В ряде аптек Армении ощущается резкая нехватка медицинских масок, в некоторых аптеках их вообще нет, в некоторых продают в ограниченном количестве, к примеру, одному человеку максимум 5 штук. Некоторые аптеки начали продавать маски по более высокой цене, чем обычно, вплоть до 210 драмов.

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении 24 февраля распространила заявление, призвав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оборота лекарств, воздержаться от необоснованного повышения цен на медицинские маски, противовирусные лекарства и другие медицинские принадлежности, а также создания искусственного дефицита на рынке.

24 февраля Минздрав Армении сообщил, что соответствующие подразделения занимаются решением проблемы дефицита защитных масок в аптеках, они обратились ряд источников для импорта большой партии масок.