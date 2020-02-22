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Никол Пашинян и Бако Саакян провели совещание с участием руководящего состава Вооруженных сил

Никол Пашинян и Бако Саакян провели совещание с участием руководящего состава Вооруженных сил
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Республики Арцах Бако Саакян 22 февраля провели в Степанакерте рабочее совещание, посвященное последовательному повышению боеготовности Армии обороны, военному сотрудничеству между Арцахом и Арменией и ситуации на границах.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, двусторонне была подчеркнута важность обеспечения высокого уровня сотрудничества между двумя армянскими государствами в сфере армейского строительства.
В совещании приняли участие министр обороны Республики Армения Давид Тоноян, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Артак Давтян, министр обороны Республики Арцах Карен Абрамян и другие должностные лица.


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БелТА


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