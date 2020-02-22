Никол Пашинян и Бако Саакян провели совещание с участием руководящего состава Вооруженных сил

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Республики Арцах Бако Саакян 22 февраля провели в Степанакерте рабочее совещание, посвященное последовательному повышению боеготовности Армии обороны, военному сотрудничеству между Арцахом и Арменией и ситуации на границах.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, двусторонне была подчеркнута важность обеспечения высокого уровня сотрудничества между двумя армянскими государствами в сфере армейского строительства.

В совещании приняли участие министр обороны Республики Армения Давид Тоноян, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Артак Давтян, министр обороны Республики Арцах Карен Абрамян и другие должностные лица.