Опровержение: ССС не рассматривает дела об организации попытки государственного переворота

Специальная следственная служба опровергает сообщения о том, что в рамках одного расследуемого уголовного дела были конфискованы телефоны нескольких депутатов, и что уголовное дело связано с организацией попытки государственного переворота в Армении.

Как передает Арменпресс,пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян сообщает:

«Средства массовой информации сообщают, что якобы «телефоны нескольких депутатов были конфискованы по делу, расследуемому в ССС» и что «уголовное дело связано с организацией попытки государственного переворота в Армении».Эта информация не соответствует действительности. Обращаем ваше внимание, что Специальная следственная служба Республики Армения не расследует такогодела. Мы призываем средства массовой информации воздерживаться от распространения непроверенной и недостоверной информации».