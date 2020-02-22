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Опровержение: ССС не рассматривает дела об организации попытки государственного переворота

Опровержение: ССС не рассматривает дела об организации попытки государственного переворота

Специальная следственная служба опровергает сообщения о том, что в рамках  одного расследуемого уголовного дела  были конфискованы телефоны нескольких депутатов, и что уголовное дело связано с организацией попытки государственного переворота в Армении.

Как передает Арменпресс,пресс-секретарь Специальной следственной  службы  Марина Оганджанян сообщает:

«Средства массовой информации сообщают, что якобы «телефоны нескольких депутатов были конфискованы по делу, расследуемому в ССС» и что «уголовное дело связано с организацией попытки государственного переворота в Армении».Эта  информация не соответствует действительности. Обращаем ваше внимание, что Специальная следственная  служба Республики Армения не расследует такогодела. Мы призываем средства массовой информации воздерживаться от распространения непроверенной и недостоверной информации».

 

 




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БелТА


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