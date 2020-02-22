Эксперт считает развитие перерабатывающей промышленности чрезвычайно необходимым для экономики РА

Армения достигла значительных успехов в 2019 году в рамках Евразийского экономического союза.

Об этомна состоявшейся в Арменпресс пресс-конференциизаявилполитолог, координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян, отметив,что в целом объем экспорта страны увеличился примерно на 10%. Экспорт товаров в зону ЕАЭС, особенно в Россию, рос быстрыми темпами - около 11 процентов.

«Россия остается нашим главным экономическим партнером. Доля России в инвестициях составляет 51,1%. Доля денежных переводов в Армению из России составила более 60 процентов. Россия по-прежнему является основной страной эмиграции рабочей силы из нашей страны», - сказал он.

По словам АрамаСафаряна, роль России важна тем, что она является основным рынком сбыта готовой продукции Армении. По его словам, экономике Армении необходимо развивать перерабатывающую промышленность.

«Экспорт готовой продукции позволяет нам серьезно относиться к нашим социальным потребностям», - сказал он.

Эксперт выделил показатели развития туризма, отметив, что по показателям мы приближаемся к 2 миллионам туристов в год. В 2019 году этот показатель составил 1 миллион 890 тысяч туристов, большая часть которых была из России.

«Развитие туризма, обрабатывающей промышленности и высоких технологий позволяет нам утверждать, что Армения на основе этих трех гигантов сможет развивать свою экономику в соответствии с требованиями промышленной революции 4-го поколения», - добавил Арам Сафарян.