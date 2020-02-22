Серьезные предпосылки для устойчивого развития — эксперт об экономических достижениях в 2019г.

Политолог, координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян оценивает рост ВВП Армении в 2019 году как рекордно высокий —после года, насыщенного бурными политическими процессами.

Об этом он заявилна состоявшейся в Арменпресс пресс-конференции, говоря о экономическом росте на 7,6% и индексе экономической активности на 7,8%, отметив, что в 2019 году все другие приоритетные сектора экономики Армении, кроме сельского хозяйства, продемонтрировали значительное развитие. Промышленность удвоилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Около 4,5 процента роста было зафиксировано в строительном секторе, что, по мнению аналитика, впечатляет и говорит о темпах развития.

«Еще один интересный показатель: депозиты в наших банках увеличились на 22,4%. Хорошо, что эти депозиты значительно увеличились за счет внешних и внутренних денежных переводов, составив сумму, эквивалентную 6 миллиардам долларов. С другой стороны, это проблема, потому что вкладчики не находят способов организовать свои вклады в качестве инвестиций для получения более высокой прибыли. Это проблема, о которой государство должно подумать», - сказал Арам Сафарян.

Благодаря совершенствованию управления в Армении процесс сбора налогов развился, и только в связи с этим государство легализовало 1 миллиард долларов. Половина этих денег была направлена на погашение задолженности производителям. По словам АрамаСафаряна, это говорит о более здоровых отношениях между государством и бизнес-сообществом.

Политолог выделил важные шаги по повышению зарплат учителям, врачам и военным, а также минимальной заработной платы. Он отметил, что впервые за последнее десятилетие государство не будет брать кредит для покрытия дефицита бюджета, поскольку будет делать это за счет собственных внутренних ресурсов.

«Это здоровые тенденции, которые говорят о том, что если сектора получат возможность для дальнейшего развития, они могут стать серьезными предпосылками для устойчивого развития», - сказал он.